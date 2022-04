Balzo in avanti per il fuel: costo a +30% a marzo

11:16

Impennata dei costi per il carburante aereo: i dati diffusi da Fto relativi al mese di marzo indicano un incremento record del 30,71% in soli 30 giorni. La media mensile per tonnellata metrica si attesta infatti a 1138,26 dollari contro gli 870,84 del mese precedente. Il fuel non sorpassava quota 1100 dollari da aprile del 2011.

Non solo: nell’ultima settimana di marzo il dato è arrivato a 1276,34 dollari: un valore record che non è mai stato registrato dalle rilevazioni dal 2008 in poi.



Rispetto al marzo dello scorso anno l’incremento è del 106,46%.