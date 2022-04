09:33

Sembrano lontani i tempi quando a ogni domanda su un eventuale interessamento sulla compagnia italiana, all’epoca Alitalia, si scontravano con risposte nette, un no deciso a ogni possibile investimento. Ora il ceo di Lufthansa Carsten Spohr non solo ammette la discesa in campo del Gruppo nella privatizzazione di Ita Airways in collaborazione con Msc, ma va oltre, ampliando i possibili orizzonti.

A margine dell’evento organizzato ieri da Airlines4Europe il manager tedesco ha specificato: "Stiamo aspettando che venga aperta la dataroom per valutare tutte le opzioni", secondo quanto riportato dall’Ansa. Spohr ha espresso inoltre apprezzamento per l’intenzione di accelerare l’operazione di privatizzazione, chiudendola entro giugno, “perché penso che sia importante trovare un partner velocemente, credo sia la strada giusta”, ribadendo inoltre che comunque l’operazione verrà portata avanti in partnership con Ita.



La road map di Altavilla

Proprio ieri il presidente di Ita Alfredo Altavilla in un’intervista aveva impresso un’accelerata parlando di chiusura della prima fase del percorso della compagnia per entrare ora nel vivo del processo di privatizzazione, evidenziando come l’azienda si sia dimostrata particolarmente attrattiva vista l’entità delle proposte arrivate.