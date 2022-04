11:41

Ryanair ha un nuovo obiettivo: superare il miliardo di euro di utili nei prossimi 12 mesi. Lo ha spiegato l'amministratore delegato della compagnia aerea, Michael O'Leary (nella foto), in un'intervista ripresa da Bloomberg, sottolineando che altrimenti "saremmo delusi" e "sarebbe un fallimento".

Come riportato da Preferente, l’ambizione è motivata dalla buona posizione mantenuta rispetto ai concorrenti quanto ad aumento dei costi del carburante. La low cost mantiene infatti una copertura pari all’80% del fabbisogno di carburante fino al prossimo marzo, il che la aiuterà a mantenere prezzi molto competitivi mentre gli altri saranno costretti ad alzare le tariffe.

Le uniche aziende cin grado di competere su questo tema sarebbero Lufthansa, che coprirà fino al 65% e Iag, che ha una protezione media del 60%. Air France-Klm, dal canto suo, raggiunge il 50%, mentre altri, come Wizz Air, hanno una copertura dal 40% al 50% del loro consumo stimato per i prossimi quattro mesi.



Inoltre, la domanda a lungo repressa sta guidando le vendite estive. E Ryanair spera di tornare alla redditività e raggiungere l'obiettivo di trasportare 165 milioni di passeggeri a partire da oggi. "Mentre ci avviciniamo ai mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, vediamo crescere la domanda, sia in termini di volumi che di prezzi" aggiunge O'Leary.



Tutto resta comunque soggetto all’assenza di ulteriori picchi di contagi e al contenimento delle conseguenze della guerra in Ucraina. O’Leary avverte infatti che "se i prezzi del petrolio rimarranno alti, le cose potrebbero diventare difficili il prossimo inverno".