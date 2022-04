Qantas lancia il diretto Melbourne-Dallas: il volo durerà 17 ore

21:00

La lista dei voli più lunghi al mondo continua a crescere. Si aggiunge infatti il nuovo servizio di Qantas che collegherà, a partire dal 2 dicembre 2022, Melbourne e Dallas.

La tratta, come comunicato dalla compagnia australiana, verrà operata con un Boeing 787 Dreamliners.



I passeggeri - una volta giunti in Texas - potranno esplorare il Nord America sfruttando le connessioni di American Airlines, partner di Qantas.



La rotta sarà operata per la prima volta. Come riporta edition.cnn.com, sarà un viaggio di 17 ore. Il volo si somma a quello annunciato da Air New Zealand la scorsa settimana, da Auckland a New York City, che consentirà di raggiungere il Jfk in 17 ore e 35 minuti.



Gaia Guarino