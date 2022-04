Volotea alza la posta su Venezia: due nuovi voli per Lille e Nizza

08:46

Volotea rilancia su Venezia. La compagna aerea ha annunciato il lancio di due nuovi voli dallo scalo, verso Lille e Nizza. I biglietti, come riporta una nota, saranno in vendita da venerdì 8 aprile. I collegamenti prenderanno il via il 21 ottobre, ogni lunedì e ogni venerdì.

Salgono così a 32 le destinazioni raggiungibili con Volotea da Venezia. Tuttavia, entro la fine dell’anno, le rotte saliranno a 35. L’obiettivo è di riuscire a trasportare nel 2022 quasi 700mila pax da e per lo scalo, sul quale saranno offerti 760mila posti per oltre 4.300 voli.



“A riprova della centralità di Venezia - riporta ancora la nota -, nel 2021 lo scalo veneto è stato il primo aeroporto in Europa a ospitare i nuovi aeromobili A320 del vettore, inaugurando la transizione – concretizzatasi lo scorso anno – verso una flotta full-Airbus più ecologica ed efficiente. A livello globale, Volotea ha recentemente annunciato il potenziamento della sua flotta, grazie all’aggiunta di 6 nuovi Airbus A320 che permetteranno alla compagnia di migliorare la struttura di costi e di ridurre ulteriormente il proprio impatto ambientale. Per quest’estate, Volotea potrà contare su una flotta totale fra i 41 e i 45 aeromobili”.