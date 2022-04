Caro fuel, Iberia vince su Air Europa la gara degli aumenti sul lungo raggio

11:21

Nella gara delle tariffe aeree spagnole Iberia vince su Air Europa. Mentre quest’ultima è stata infatti costretta ad applicare un extra compreso tra i 60 e i 140 euro sui voli a lungo raggio a causa del caro fuel i vettori Iag, tra cui appunto Vueling e Iberia, resistono grazie alle coperture sottoscritte dal gruppo.

Il ceo Luis Gallego (nella foto) ha spiegato che attualmente la copertura è del 70%, per il prossimo trimestre sarà del 65% e nell’intero anno si attesterà intorno al 60%. I problemi però, come spiega Preferente, potrebbero presentarsi per il prossimo anno, nel caso in cui la guerra in Ucraina dovesse protrarsi.



“In tal caso – ha spiegato – il prezzo dei biglietti dovrà essere aumentato perché il prossimo anno avremo solo il 30% di copertura”.