Uber e l’ambizione di una super app dei viaggi: presto anche voli, treni e hotel

13:58

Presidiare tutte le fasi del viaggio. Sembra questa l’ambizione di Uber, che secondo quanto rivelato dal Financial Times - e riportato su Repubblica.it – potrebbe presto rendere possibile sulla sua app la prenotazione di transfer, treni, voli, strutture ricettive e consegne a domicilio (dalle biciclette al cibo).

Pubblicità

Il progetto – nell’aria dal 2018 – potrebbe essere sperimentato già la prossima estate nel Regno Unito, per poi essere replicato negli Stati Uniti, dove le prenotazioni stanno ritornando ai livelli pre-pandemici.



L’ambizione è quella di allargare il business - in diversi Paesi ostacolato - e trasformarsi in una super app dei viaggi.