La Russia immette due miliardi di euro nelle casse delle compagnie aeree del Paese

16:24

La Russia starebbe preparando un pacchetto di investimenti pari a quasi due miliardi di euro per venire in soccorso delle compagnie aeree del Paese, paralizzate dalla chiusura degli spazi aerei e dalle sanzioni imposte alla Russia da gran parte della comunità internazionale.

Secondo quanto riportato da Preferente, la fetta più consistente sarebbe quella destinata a ridare ossigeno al gruppo Aeroflot, di cui fanno parte anche Rossiya e Pobeda e di cui lo Stato è l’azionista di maggioranza: per loro sarebbero pronti 1,2 miliardi di euro ma anche l’apertura a investimenti da parte di privati.



I restanti 650 milioni di euro andrebbero invece alle compagnie aeree private, con in testa S7 (quest’ultima appena sospesa dall’alleanza oneworld, almeno in via temporanea).