Bernasconi, Ferrovia Retica: “Lunghe liste di attesa per viaggiare con noi”

15:27

Ferrovia Retica, una “isola felice” nelle acque inquiete del turismo odierno. In occasione dei suoi primi 25 anni di attività in Italia, dapprima come rappresentante di Ferrovie Svizzere poi del Trenino Rosso del Bernina e del Bernina Express, Enrico Bernasconi festeggia con orgoglio e soddisfazione gli ottimi riscontri del 2022, benché velati di tristezza per una situazione internazionale ancora molto difficile.

“Da quando ho assunto 15 anni fa l’attuale incarico e sino al 2019 - spiega - Ferrovia Retica ha conosciuto un’escalation da sogno, sia in termini di crescita passeggeri che introiti. Come tutti abbiamo poi pagato le conseguenze del Covid, ma la scelta di continuare a investire in comunicazione, anche durante la chiusura delle frontiere, si è rivelata vincente: oggi abbiamo una lunga lista d’attesa per viaggi a bordo del Trenino Rosso così come sul Bernina Express, perché le montagne dell’Engadina sono una destinazione vicina, sana e sicura”.



Condizioni che hanno fatto interessare al prodotto anche una buona percentuale di nuovi clienti, sebbene le loro richieste possano dipendere dai tanti blocchi ancora in vigore in altre destinazioni. “Occorrono ancora tempo, pazienza, determinazione e un pizzico di fortuna - aggiunge Bernasconi - ma il turismo tornerà più forte di prima”.

Alberto Caspani