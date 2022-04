American Airlines: possibile il ritorno all'ultile dal secondo trimestre

16:42

American Airlines ha presentato i risultati finanziari del primo trimestre del 2022, comunicando ricavi per 8.9 miliardi di dollari ossia un recupero dell’84% rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2019.

Le perdite nette ammontano a 1.6 miliardi di dollari, dovuti in parte ai primi mesi dell’anno inficiati dalla diffusione della variante Omicron.



Guardando al futuro, la graduale riduzione delle restrizioni anti-Covid e il recupero del business travel rendono ottimista il management del vettore che stima di tornare a generare profitti nel secondo trimestre.



Per la compagnia, marzo è stato un mese di vendite record con un totale ricavi superiore al 2019. Come riporta travelpulse.com, la domanda è in crescita e parallelamente AA ha sfruttato gli ultimi due anni per modernizzare i propri servizi, migliorare il proprio network e siglare nuove partnership.