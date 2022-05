di Alberto Caspani

08:02

Non solo mezzi “green”. Per garantire una mobilità realmente sostenibile, secondo i relatori intervenuti al webinar “La domanda di nuova mobilità collettiva sostenibile per la Bus Industry e il Tpl” della Digital Green Week di IEG, gli oltre 2 miliardi di finanziamenti previsti da Pnrr e Fondo Complementare vanno investiti in un ecosistema virtuoso. “A fronte dei progressi tecnologici ed energetici dell’automotive - ha rilevato Emanuele Proia, direttore di Asstra Spedizioni Internazioni Trasporti e Logistica - non dobbiamo trascurare il fatto che la pandemia ha ridotto la domanda di servizio degli utenti, ragion per cui occorre riavvicinarli garantendo livelli di comfort e flessibilità che investano l’intera esperienza di trasporto”.

“In Italia contiamo oltre 25mila bus turistici - ha sottolineato Riccardo Verona, presidente An.Bti - ma solo 6mila sono Euro6. Eppure il Pnrr non prevede alcuna misura per colmare questo gap, né è stata valutata l’esigenza di diversificare il parco mezzi con soluzioni più piccole, agili e tecnologicamente innovative, così da invogliare al loro utilizzo anche un pubblico d’età più giovane”.



Un futuro da ridisegnare

“Abbiamo il dovere di ridisegnare la fruibilità delle nostre città - queste le parole di Sergio Veroli, presidente Consumers’ Forum - perché mancano regole comuni per il parcheggio o la circolazione dei bus, ad esempio, ma anche competenze digitali nell’utilizzo dei nuovi servizi”. A tal fine MyCicero è impegnata a uniformare su scala nazionale le operazioni di mobility plan & booking attraverso la propria app, al pari di Almaviva con la sua piattaforma Moova, mentre Google Maps sta potenziando i propri Community report per comprendere meglio gli orientamenti dei percorsi, evidenziando quale sia la Carbon footprint degli utenti. Redo Sgr, società di gestione investimenti, sviluppa invece progetti di rigenerazione urbana finalizzati a creare mobility hub pubblici ed economici. “Per facilitare il cambiamento dobbiamo integrare differenti punti di vista - ha dichiarato Alessandra Astolfi, group exhibition manager di IEG - perché un Paese è davvero in salute quando anche i trasporti funzionano bene”.