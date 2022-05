Ryanair, tornano i numeri pre pandemia: ad aprile oltre 14 milioni di passeggeri

15:28

E’ un ritorno ai numeri pre pandemia quello dei risultati di traffico di aprile di Ryanair. Il vettore low cost ha di fatto spinto il piede sull’acceleratore della ripresa con l’avvio dell’orario estivo, compiendo un balzo in avanti in direzione del programma di incremento dell’offerta in maniera sensibile anche rispetto al 2019.

Dopo avere passato alcuni mesi intorno alla soglia dei 10 milioni di passeggeri/mese la compagnia ha raggiunto ad aprile quota 14,24 milioni, in assoluto il dato più alto degli ultimi periodi. Non solo, anche sul fronte del load factor per la prima volta dall’inizio della crisi si torna sopra quota 90 per cento, con un deciso ribilanciamento tra domanda e offerta.