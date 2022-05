Star Wars Day, i tributi delle compagnie aeree sui social e sugli aerei

17:30

Rotte presentate come titoli di coda, livree nere come Darth Vader e spade laser. Le compagnie aeree non si sottraggono mai ai fenomeni virali della pop culture e anche quest’anno non hanno mancato l’appuntamento con lo Star Wars Day. Da anni il popolo social presta tributo alla saga il giorno del 4 maggio, diventato Star Wars Day per un gioco di parole anglosassone nato durante la campagna elettorale che nel 1979 portò alla vittoria Margareth Thatcher (a lei fu indirizzato l’incoraggiamento ‘May the fourth be with you’, richiamando l’iconica frase recitata nella saga ‘May the force be with you’).

Tra i tributi più esilaranti di quest’anno quello di Eurowings. La compagnia del Gruppo Lufthansa ha pubblicato sui suoi profili social un video in cui le rotte scorrono come gli iconici titoli di cosa della saga.



Negli scorsi anni altri vettori si sono distinti per le loro livree audaci. Nel 2019, riporta simpleflying.com, United ha tematizzato uno dei suoi Boeing 737-800 per celebrare il 4 maggio e l’uscita del nuovo capitolo ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’. I due lati del velivolo mostravano due livree diverse.



Nello stesso anno Latam ha pubblicizzato la nuova area tematica dedicata alla saga sci-fi su uno dei suoi Boeing 777-300ER, mentre nel 2020 Virgin ha riprodotto sulla livrea di un B747-400 il leggendario Millennium Falcon.