di Amina D'Addario

15:00

Ita Airways punta a diventare il regista del turismo italiano e lo fa con True Italian Experience, la nuova piattaforma sia b2b che b2c che aggrega i principali stakeholder della filiera turistica e promuove nel mondo tutte le esperienze che si possono vivere in Italia.

“Con questo progetto nato mesi fa - ha spiegato l’ad Fabio Lazzerini (nella foto) nel corso della presentazione ufficiale a Roma al Chiostro del Bramante - andiamo a realizzare l’hub sia digitale che organizzativo del turismo italiano. Alcune compagnie aeree hanno già pagine che vendono vacanze, ma vendono in tutto il mondo. Noi siamo la compagnia di bandiera, quindi abbiamo sviluppato in partnership una piattaforma che è sia b2c che b2b per offrire non soltanto il volo, ma anche le camere, le visite e le esperienze e riuscire così a portare sul tavolo delle agenzie di viaggi e dei tour operator nel mondo tutta l’offerta italiana”.



Le motivazioni

Ma perché proprio Ita? “Siamo l’unico player italiano che lo puó fare, non per arroganza ma perché - ha sottolineato Lazzerini - abbiamo una presenza in 29 Paesi, con venditori che tutti i giorni visitano le agenzie e i tour operator in 80mila punti vendita diversi. Ma non agenti di viaggi casuali, ma quelli che hanno rapporti contrattuali con noi e che hanno delle commissioni”.



L'analisi di Garavaglia

Un hub “all’avanguardia” secondo il ministro del Turismo Massimo Garavaglia che, intervenenendo alla presentazione, si é detto convinto che la nuova piattaforma “porterà dei benefici agli operatori e farà in modo che il nostro turismo possa fare un salto di qualità”.



“Questo - ha proseguito - sarà l’anno della ripartenza. Ci siamo dati l’obiettivo ambizioso di raggiungere i numeri del 2019. Una sfida che è anche un dovere perché i nostri operatori hanno sofferto in maniera pazzesca”.