08:04

L’estate 2022 dovrebbe finalmente sancire la ripresa dei viaggi, anche a lungo raggio, e l'aeroporto di Milano Malpensa è pronto ad affrontare il tanto atteso effetto rimbalzo.

Come riporta Malpensa24 infatti, sono numerose le compagnie che hanno deciso di puntare sullo scalo per ripristinare i collegamenti dall’Italia.



Chicago è l’ultima destinazione in ordine cronologico tornata a essere collegata con un volo diretto dall’aeroporto intercontinentale di Milano. Dopo 14 anni è infatti tornato il volo diretto tra Milano e Chicago, operato tutti i giorni da United Airlines, che dallo scorso 7 maggio ha portato in piazzale a Malpensa il Dreamliner 787 in versione -9.

“Stiamo riscontrando importanti segnali di fiducia da parte dei vettori che non solo ritornano ad offrire gli storici collegamenti sui nostri scali, ma investono anche in nuove destinazioni. United Airlines con l’apertura del volo giornaliero su Chicago ne è oggi l’emblema. La nuova destinazione è una delle novità più importanti della stagione estiva – ha spiegato Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea -. Questa nuova destinazione operata da United, che si affianca al volo giornaliero per New York, apre le porte degli Stati Uniti”.



Quest’estate, oltre a consolidarsi una ripresa del traffico più marcata in Europa e Nord Africa, per quanto riguarda il lungo raggio sarà proprio il Nord America il motore della ripresa, con un’offerta di 66 voli settimanali in totale da Malpensa per gli Usa.



Inoltre, con Air Canada, dal 22 maggio, si può volare 5 giorni alla settimana per Montreal, che si inserisce nella rotta per Toronto. Già attivo il volo su Atlanta grazie a Delta Airlines, che vola tutti i giorni da Milano Malpensa dal 2 maggio. Per completare il quadro in Nord America ecco New York, raggiunta da American Airlines, Delta Airlines, Emirates, Ita Airways, Neos, United Airlines e dalla nuova compagnia La Compagnie con voli diretti.



Anche il Sud America è raggiungibile senza scali: Latam vola direttamente a San Paolo del Brasile. Un occhio anche all’area del Medio Oriente dove, dove la principale novità è il collegamento diretto per il Bahrain grazie a Gulf Air che dall’1 giugno opererà 5 voli alla settimana e che si aggiunge alle altre compagnie che volano verso il Golfo Persico.