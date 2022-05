Atterraggio di emergenza a Linate, alcuni voli dirottati verso altri aeroporti

13:07

Situazione di emergenza a Milano Linate con alcuni voli in arrivo dirottati verso altri aeroporti. A determinare la chiusura temporanea del Forlanini un aereo partito dallo scalo in direzione Palermo che dopo pochi minuti è stato costretto a ritornare indietro a causa di un problema a un motore.

Subito è stata attivata la macchina dell’emergenza, si legge su Varese News, con i mezzi di soccorso in pista. Al momento non risulta che ci siano state situazioni di pericolo per i passeggeri a bordo e la manovra si è svolta regolarmente.