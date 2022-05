Ryanair si prepara ad assumere 6mila nuovi dipendenti entro il 2026

12:11

Archiviato il bilancio relativo all’anno fiscale 2021-2022, Ryanair parte ora alla carica per il rilancio dell’ambizioso piano di crescita che seguirà passo passo l’arrivo dei nuovi aeromobili in flotta. E per sostenere il serrato programma che porterà al raggiungimento di 225 milioni di passeggeri trasportati in un anno nell’arco di un quinquennio il vettore si prepara a una massiccia campagna di recruiting accompagnata da altri investimenti legati alla formazione.

I numeri

Entro il 2026 la compagnia low cost ha in programma di creare fino a 6mila nuovi posti di lavoro per professionisti dell’aviazione in tutti i Paesi dove opera e dove sono posizionate le basi. Non solo. Dopo avere investito 50 milioni di euro per il nuovo training center aperto a Dublino, altri 100 milioni saranno dedicati ad altre due strutture simili, una delle quali già prevista in Spagna, mentre per la seconda non è ancora stata scelta la sede. In aggiunta a queste operazioni verranno acquistati altri simulatori di volo per l’addestramento dei piloti (8 in totale).