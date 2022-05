Ita Airways, voli speciali per la finale di Europa League Roma-Feyenoord

13:58

Ita Airways vola alla finale di UEFA Europa Conference League. La compagnia aerea ha organizzato per il 25 maggio due voli speciali da Roma Fiumicino a Tirana, per consentire ai tifosi della A.S. Roma si assistere al match contro la squadra olandese del Feyenoord.

I servizi speciali in partenza dalla Capitale – già in vendita - avranno il seguente operativo: l’AZ 0582 del 24 maggio in partenza da Roma FCO alle ore 10.00 con arrivo a Tirana alle ore 11.25; l’AZ 0582 del 25 maggio in partenza da Roma FCO alle ore 12.00 con arrivo a Tirana alle ore 13.25; l’AZ 0507 del 26 maggio in partenza da Tirana alle 01.00 e in arrivo a Roma Fiumicino alle 02.25; l’AZ 0585 del 26 maggio in partenza da Tirana alle ore 6.00 e in arrivo a Roma Fiumicino alle 07.25



Da giugno, inoltre, ripartirà l’operativo di linea con voli diretti Ita Airways da Roma Fiumicino a Tirana.