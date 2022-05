Vueling: nella summer 2022 programmate 56 rotte in 16 aeroporti italiani

10:56

Decolla la summer di Vueling, forte di 56 rotte in 16 aeroporti italiani, connettendo gli hub di Firenze e Roma a numerose destinazioni nazionali e internazionali, tra cui Parigi e Barcellona.

“Vueling continua a puntare sull’Italia, confermandosi un vettore chiave per il Paese - ha commentato Jordi Pla Pintre, network director di Vueling -. L’obiettivo è quello di mantenere una posizione salda nel mercato e continuare a offrire rotte interessanti ai nostri passeggeri, con servizi dedicati e un’esperienza di volo sempre più sostenibile”.



In dettaglio, dall’aeroporto di Roma Fiumicino, Vueling offre 23 collegamenti diretti. Nello specifico, una rotta domestica verso l’aeroporto di Lampedusa e 22 internazionali, che toccano la Grecia con Cefalonia, Creta Heraklion, Mykonos, Santorini, Preveza, Rodi e Zacinto, la Spagna con Malaga, Alicante, Barcellona, Ibiza, Gran Canaria, Minorca, Palma di Maiorca, Siviglia e Valencia, la Croazia con Spalato e Dubrovnik, il Regno Unito con Londra Gatwick, la Francia con Parigi Orly e, infine, i Paesi Bassi con Amsterdam.



Da Firenze i collegamenti sono 11; di questi, tre sono le rotte domestiche per Palermo, Catania e Olbia e otto le rotte internazionali che consentiranno di raggiunger la Grecia con Mykonos e Santorini, la Spagna con Barcellona e Madrid, la Danimarca con Copenhagen, il Regno Unito con Londra Gatwick, la Francia con Parigi Orly e i Paesi Bassi con Amsterdam.