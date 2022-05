Il lungo raggio di Iberia supera i livelli del 2019

10:29

I viaggi lungo raggio dall’Europa rialzano la testa. Sul fronte dei voli long haul, Iberia ha superato già i dati di prenotazione del 2019 su alcuni voli per America Latina e Stati Uniti.

I collegamenti sulla lunga distanza, come riporta preferente.com, stanno registrando un vero e proprio boom e le questoni geopolitiche nel continente europeo non sembrano influenzare troppo la domanda, che si conferma alta.



Sul fronte dei prezzi, la compagnia esclude un’impennata sul breve termine e sembrerebbe disposta ad assorbire l’incremento dei costi operativi senza far ricadere i rincari sul cliente finale.