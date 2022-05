Norse Atlantic irrompe sulla Londra-New York: il via dal mese di agosto

14:27

Norse Atlantic rompe gli indugi e dopo l’avvio dei collegamenti sugli Stati Uniti dalla Norvegia, si prepara ora lancio della prima rotta transatlantica da Londra, con direzione New York. Il volo, giornaliero, prenderà il via a partire dal mese di agosto.

Gli scali coinvolti saranno quello di Gatwick e il Jfk e per i voli Norse saranno offerte due classi di servizio, Economy e Premium, e tre tariffe: Light, Classic e Plus; la prima è l’opzione low cost e la terza include la massima franchigia bagaglio, il servizio di due pasti, una migliore esperienza aeroportuale e di bordo e una maggiore flessibilità dei biglietti.



Secondo quanto annunciato dalla compagnia il Londra-New York non sarà l’unica novità in programma e nelle prossime settimane verranno annunciate nuove rotte.