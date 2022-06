Volotea apre una base anche a Lourdes, l’ottava in Francia

11:21

Arriva una nuova base per Volotea, che sceglie ancora una volta la Francia per posizionare un proprio aereo. Dal primo luglio il vettore si posizionerà anche nello scalo che serve Lourdes, che diventerà quindi l’ottavo aeroporto transalpino della compagnia low cost.

I nuovi voli che verranno attivati saranno cinque, si legge su Preferente: Parigi Orly (con due frequenze giornaliere), Strasburgo e, per quanto riguarda l’Italia, Napoli, Palermo e Venezia, tutti con due frequenze alla settimana.



“In un momento in cui stiamo assistendo a un forte ritorno dell'aviazione – ha commentato il fondatore Carlos Munoz (nella foto) -, siamo lieti di annunciare questa ottava base all'aeroporto di Lourdes. Siamo particolarmente lieti di offrire i due voli giornalieri per Parigi da questa estate. Vediamo molte opportunità di crescita nella regione e offriamo anche altri collegamenti con Strasburgo e l'Italia”.