15:27

La scalata continua e il mese di giugno ha rappresentato un altro traguardo d’eccezione per Ryanair. Complice anche la riduzione dei voli in Cina, i dati di traffico hanno promosso la compagnia low cost nell’elite mondiale e con circa 87mila voli effettuati si piazza al quinto posto assoluto, trovandosi davanti ormai soltanto più i colossi statunitensi: American, Delta, United e Southwest.

E’ quanto emerge dal consuntivo per il mese in questione di Oag, che mette in rilievo ancora una volta come un periodo di crisi riesce sempre a trasformarsi in un’importante occasione di crescita per il vettore guidato da Michael O’Leary. I diretti competitor nella parte alta della classifica sono infatti anche loro in fase di recupero ma con ritmi più lenti e soprattutto al contrario Ryanair ha già superato i livelli del 2019, macinando ora nuovi record grazie ai nuovi arrivi in flotta.



Secondo quanto riportato da Preferente, altro punto a favore di Ryanair il fatto di non avere subito contraccolpi dalla carenza di personale avendo mantenuto intatta la propria forza lavoro. Unica nube all’orizzonte lo sciopero proclamato in Spagna tra fine giugno e inizio luglio.