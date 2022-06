Volotea, una nuova livrea per festeggiare 10 anni di attività

13:02

Volotea ha presentato la nuova livrea realizzata per festeggiare il decimo anniversario, intotolata a Lázaro Ros, come uno dei fondatori della compagnia. La nuova livrea celebra il traguardo e, al contempo, vuole guardare ai prossimi dieci anni di Volotea.

Saffron Brand Consultants ha reinterpretato la livrea di Volotea e ha progettato l’A320 commemorativo, aggiungendovi un tocco futuristico senza però perdere l’immagine mediterranea del brand. La palette di colori metallici usata nel nuovo design vuole omaggiare i prossimi dieci anni di Volotea. Il gradiente è stato raggiunto con solo cinque colori (passando dal rosso Volotea all’argento metallizzato), impiegando particelle di mica, che aggiungono un effetto metallico senza interferire con i sistemi del velivolo.



“Siamo entusiasti di presentarvi oggi la nostra nuova livrea. Il team di design e ingegneria di Volotea ha lavorato per mesi a questo aeromobile. Tutti noi di Volotea non vediamo l’ora di vederlo volare” ha commentato Lázaro Ros.



"Volotea è una compagnia aerea giovane e intraprendente, dai valori saldi. La pianificazione dell’aeromobile commemorativo e la rivisitazione della sua livrea, già molto originale e distintiva, sono stati momenti entusiasmanti. Abbiamo colto l’occasione per chiederci come sarebbe stata la livrea della prossima decade. Ci siamo ispirati al desiderio di continuare a percorrere il sentiero iniziato con grande ottimismo nel 2012, provando anche ad immaginarci i prossimi anni della compagnia. Grandi sfide come il personale, i passeggeri e l’ambiente si stagliano all’orizzonte, e per questo abbiamo voluto disegnare una livrea più leggera e che guarda al futuro con rinnovato ottimismo. Buon compleanno, Volotea" ha aggiunto Roberto Verona, direttore creativo di Saffron.