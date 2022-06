L'aereo dei Rolling Stones atterra a Malpensa

16:42

L’aeroporto di Milano Malpensa ha registrato nei giorni scorsi una visita eccellente: lo scalo ha infatti visto l'atterraggio dell’aereo dei dei Rolling Stones, in Italia per il concerto di domani a Milano.

Come riportato da Malpensanews, il Boeing 767, decorato con la linguaccia disegnata da John Pasche nel 1970, è arrivato ieri al terminal 2, oggi non usato dai passeggeri ‘normali’.



Da qui Mick Jagger e compagni - alla batteria ci sarà Steve Jordan - si sono subito trasferiti, con le necessarie misure di sicurezza.

Il concerto degli Stones è in programma domani a San Siro, rinviato di poco più di una settimana a causa del Covid di Mick Jagger.