Spagna: controlli in ingresso più semplici per i turisti inglesi

17:33

La Spagna nuove un'altra pedina sulla scacchiera dell'incoming da uno dei prinicpali bacini, ovvero quello inglese.

I viaggiatori britannici infatti potranno utilizzare d'ora in poi gli Automated Border Control eGates in alcuni aeroporti spagnoli, riducendo così i tempi per il controllo dei passaporti. I turisti inglesi, infatti, in seguito a Brexit devono utilizzare le corsie non Ue per l'ingresso e l'uscita.



Come riporta travelmole.com la decisione è stata presa per tagliare le code ai terminal, che stanno rapidamente diventando in problema per molti scali.



La modalità può essere utilizzata Alicante, Barcellona, Bilbao, Girona, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Madrid, Málaga, Maiorca, Minorca, Valencia, Fuerteventura, Sevilla e Tenerife Sur.