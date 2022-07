Dal Venice Simplon-Orient Express a Rovos Rail: rotta sui binari del lusso

17:37

"La lentezza può essere anche sinonimo di lusso, quando a proporla sono i treni più esclusivi del mondo. Non c'è continente che non ne vanti almeno uno e ad accomunarli ci sono vari fattori, dalle ambientazioni solitamente rétro all'eccellenza dei servizi alla possibilità di assaporare le atmosfere del Paese che si sta attraversando grazie a spostamenti non veloci. È il caso di uno dei treni più iconici al mondo, il Venice Simplon-Orient-Express, che torna sui binari dopo la lunga pausa dai viaggi con itinerari inediti alla scoperta dell'Europa nascosta e tre nuove Grand Suite a bordo - Vienna, Praga e Budapest - che portano a sei il numero totale di questo tipo di sistemazioni...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)