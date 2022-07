Volotea a Torino, decollato il nuovo collegamento per Santorini

16:39

Parte oggi e ha frequenza settimanale il nuovo volo con cui Volotea collegherà per tutta l’estate Torino all’isola di Santorini. Da domani, invece, sono programmate le ripartenze dallo scalo torinese alla volta di Minorca e dal 6 luglio ogni mercoledì decollerà il volo per Mykonos.

“Dopo la recente attivazione della rotta per Atene - spiega Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea - con questo nuovo volo ampliamo ulteriormente l’offerta di destinazioni greche. I passeggeri in partenza dal capoluogo piemontese potranno raggiungere, in tutta comodità, alcune tra le più belle e pittoresche isole del Paese, oppure atterrare direttamente ad Atene”.



Il network si arricchisce

Dall’aeroporto di Torino è possibile decollare a bordo degli aeromobili Volotea verso un totale di 11 destinazioni, 6 in Italia -Alghero, Cagliari, Lampedusa, Napoli, Olbia e Pantelleria - e 5 all’estero, una in Spagna (Minorca) e 4 in Grecia: Atene, Mykonos, Santorini e Skiathos.



“L’avvio del collegamento settimanale su Santorini da parte di Volotea completa la mappa delle principali destinazioni greche servite direttamente da Torino - commenta Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -. Si tratta di una meta dal forte richiamo turistico, per la quale prevediamo una domanda di viaggio molto sostenuta. Questo nuovo volo amplia ulteriormente la connettività per il nostro territorio, che nell’estate 2022 dispone di un ventaglio di destinazioni per le vacanze esteso come mai prima”.