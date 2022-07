L'ansia da voli cancellati o in ritardo domina i Google Trends

11:07

Il caos voli domina l'estate e preoccupa i viaggiatori. A dimostrarlo sono le analisi sul web, su Google Trends infatti spopolano parole come 'flight delays' (voli in ritardo), 'flight cancellations' (voli cancellati) e 'compensation for delayed flights' (rimborsi per voli in ritardo).

Secondo quanto affermato da Google, analizzando il periodo da marzo 2020 in avanti, le ricerche in merito a voli in ritardo e cancellazioni hanno toccato il picco proprio a luglio, così come crescente è stato l'interesse nel verificare lo status del proprio operativo. I passeggeri si informano su quali compagnie stanno cancellando i propri voli e su come si possa essere eventualmente rimborsati.



Come riporta travelpulse.com, le ansie di chi si sposterà in questi mesi caldissimi per il trasporto aereo sono tante e a chiarire qualche dubbio ci pensa AirHelp che specifica come sia possibile ottenere un risarcimento fino a 700 dollari se un volo viene cancellato nei 14 giorni antecedenti alla partenza. G. G.