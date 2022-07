Emirates assume in Italia: open day a Roma, Bari e Palermo

15:09

Saranno Roma, Bari e Palermo le città interessate dalle prossime tappe degli open day di Emirates dedicati al recruiting di nuovo personale di bordo in Italia. Dopo gli appuntamenti di Milano e Venezia il vettore di Dubai approderà nella capitale il prossimo 21 luglio (Radisson Blu Ghr), per poi passare al capoluogo pugliese il 23 (Mercure Villa Romanazzi Carducci) e in Sicilia il 25 (Astoria Palace Hotel).

“La compagnia aerea è alla ricerca di persone che abbiano la passione per il mondo dell’hospitality – si legge in una nota -, con un occhio di riguardo a un servizio semplice, ma allo stesso tempo personalizzato e impeccabile, al fine di offrire ai clienti un’esperienza di viaggio indimenticabile. Dato che la sicurezza è una delle massime priorità di Emirates, anche chi si candiderà dovrà sapersi muovere con sicurezza e prendere il controllo nel gestire i servizi dell'aeromobile e le procedure di sicurezza”.



Le indicazioni per candidarsi possono essere consultate sulla sezione ‘Careers’ di Emirates.