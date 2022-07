08:03

Qualità del servizio e del prodotto, capacità di innovare e di mantenere aperte rotte di lungo raggio anche nei mesi critici del Covid. Sono queste le motivazioni che hanno portato Airlines Ratings a proclamare nuovamente Qatar Airways miglior compagnia dell’anno. Il vettore di Doha si aggiudica il titolo di Best Airline for 2022, battendo Air New Zealand, Etihad Airways e Korean Air.

A contribuire al suo piazzamento anche gli alti standard di sicurezza e la capacità di raggiungere il profitto nonostante le perdite causate dalle restrizioni ai viaggi e dalle evoluzioni della pandemia.



La top 20

Il ranking vede poi Singapore Airlines, Qantas, Virgin Australia, Eva Air, Turkish Airlines, All Nippon Airways, Cathay Pacific Airways, Virgin Atlantic, Japan Air Lines, JetBlue, Finnair, Emirates, Hawaiian, Air France/Klm, Alaska Airlines e British Airways.



Gli altri riconoscimenti

Tra gli altri riconoscimenti, Singapore Airlines si aggiudica i premi per Best First Class e Best Lounges.



Best Airline in the Pacific, Best Premium Economy e Best Economy vanno invece ad Air New Zealand.



Virgin Australia vince Best Cabin Crew, mentre Emirates si aggiudica il titolo di Best Inflight Entertainment.



A Etihad Airways va il nuovo premio per la sostenibilità Best Environmental Airline; a Korean Air Best Cargo Airline e a Vietjet Best Value Airline.



Tra i vettori regionali svetta Qantaslink, che si aggiudica il riconoscimento per Best Regional Airline.



Lungo raggio e low cost

Nel lungo raggio, menzione speciale per l’eccellenza del servizio a jetBlue (Americhe), Turkish Airlines (Europa), Qatar Airways (Medio Oriente e Africa), Korean Air (Asia) e Air New Zealand (Pacifico).



Migliori low cost sono: Southwest, per le Americhe; easyJet, per l’Europa; Jetstar, per l’Asia-Pacifico; e Fly Dubai, per il Medio Oriente.



