L’Arabia Saudita apre lo spazio aereo a tutte le compagnie internazionali

14:45

L'Arabia Saudita aprirà il proprio spazio aereo a tutti i vettori civili internazionali, compresi quelli che operano voli da e per Israele. Lo ha annunciato l’Autorità generale dell’aviazione civile (Gaca), motivando la scelta con la necessità di "integrare gli sforzi volti a consolidare la posizione del Regno come hub globale che collega tre continenti e migliorare la connettività aerea internazionale".



La svolta, scrive Rainews, arriva alla viglia della visita in Arabia Saudita del presidente americano Joe Biden, che ha subito definito la decisione “storica”. La mossa è un passo concreto verso la normalizzazione dei rapporti con Israele, ma anche un segnale ulteriore dell’apertura verso il turismo internazionale, che il Paese ha deciso di abbracciare da alcuni anni. Un progetto inserito nella cornice più ampia della Vision 2030. A. D. A.