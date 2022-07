Trasporto aereo in forte espansione, le previsioni di Boeing

08:47

Boeing delinea il futuro del trasporto aereo con delle previsioni per i prossimi due decenni. L'azienda crede in una crescita della domanda e stima che, entro il 2041, il settore dell'aviazione necessiterà di 41mila nuovi aeromobili.

Il Market Outlook by Boeing Commercial Market Outlook parla di un valore complessivo per gli aeroplani da consegnare negli anni a venire di 7,2 trilioni di dollari, ai quali si aggiungono altri 3,6 trilioni di dollari, nello stesso arco temporale, per la domanda relativa ai suoi specifici segmenti di mercato. Una sorta di risposta alla crisi degli ultimi due anni: come riporta travelpulse.com, infatti, questa industry ha mostrato un'incredibile resilienza davanti alle sfide poste dalla pandemia.



Secondo Boeing gli aeromobili di dimensioni più piccole (single-aisle) costituiranno, per il secondo anno consecutivo, il 75% delle consegne totali.



Gaia Guarino