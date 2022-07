Emirates, accordo con Heathrow: le vendite verranno limitate

09:21

Meno voli su Heathrow per Emirates. La compagnia ha raggiunto un accordo con lo scalo che pochi giorni fa aveva chiesto alle compagnie di bloccare le vendite per l'estate alla luce delle difficoltà a smistare il traffico.

La compagnia e l'aeroporto londinese hanno raggiunto un accordo, dopo l'iniziale rifiuto di Emirates a soddisfare la richiesta. Ora il vettore limiterà le vendite per i voli in partenza da Heathrow fino a metà agosto. La compagnia, come riporta travelmole.com ha affermato di aver limitato le prenotazioni per "assistere Heathrow nel suo processo di incremento delle risorse". I problemi dello scalo nascono infatti dalla mancanza di dipendenti, dovuta sia alle riduzioni attuate durante la pandemia sia all'aumento del lavoro in seguito a Brexit.



Emirates ha anche precisato che tutti i clienti che hanno già acquistato biglietti potranno viaggiare come previsto.