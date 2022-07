Il picco delle emissioni del trasporto aereo potrebbe essere superato

19:27

D'ora in poi, gli aerei non inquineranno mai più come nel 2019. Secondo le stime del Governo britannico, l'era pre-Covid ha rappresentato il picco delle emissioni dell'aviazione.

"D'ora in poi dovrebbe essere tutto in discesa per le emissioni di carbonio e costantemente in salita per i voli ecologici" ha afferamto il segretario ai trasporti Grant Shapps, come riporta ttgmedia.com.



Il Governo sta infatti spingendo su un cambio di marcia per l'impatto ambientale dei voli; nei piani c'è anche la pubblicazione di alcune proposte per fornire ai consumatori informazoioni sull'impatto ambientale del viaggio in aereo che stanno intraprendendo. Inoltre entro il 2030 il carburante sostenibile dovrà rappresentare almeno il 10% del totale impiegato per gli aerei.



La strategia, lanciata al Farnborough International Airshow, impegna l'aviazione del Regno Unito a raggiungere emissioni nette zero entro il 2040; anche gli aeroporti, entro lo stesso anno, dovranno essere a emissioni zero.