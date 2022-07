TikTok & company: ecco i riflessi  del caos voli sui social network

10:45

Dopo gli aeroporti il caos voli invade anche la rete, il luogo virtuale dove gli utenti raccolgono informazioni, si confrontano ed esprimono pareri. Uno studio di Ansa e DataMediaHub ha infatti analizzato le conversazioni online attorno a tre parole chiave - aerei, aeroporti e voli - per scoprire cosa pensano gli italiani di ritardi e cancellazioni.



I numeri

Gli aerei hanno ottenuto poco meno di 35.000 citazioni, da parte di quasi 10mila persone e coinvolto un bacino di circa mezzo milione di individui. È però sui voli che si concentra la maggior parte delle conversazioni: più di 106 mila citazioni, da parte di 26mila autori e un coinvolgimento di 570 mila persone. Complessivamente le conversazioni hanno prodotto 3,5 miliardi di impression e raggiunto, secondo le stime della ricerca, 172,6 miliardi di visualizzazioni. Numeri stellari che danno la dimensione di quanto il tema delle cancellazioni sia ormai pervasivo. Ma anche, vista la netta prevalenza delle emozioni negative, che è la rabbia a dominare le conversazioni.



La curiosità

Infine una curiosità: il contenuto che ha generato maggior coinvolgimento in assoluto è un video di TikTok, nel quale un giovane con 1,1 milioni di follower, Giovanni Arena, spiega come ottenere il rimborso in caso di volo cancellato. A. D. A.