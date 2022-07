12:45

Preoccupazione per un eventuale slittamento della vendita di Ita Airways in caso di crisi di Governo? Mentre in Italia è in corso il dibattito in Senato dopo il discorso di Mario Draghi, in terra britannica l’a.d. della compagnia Fabio Lazzerini è impegnato al Farnborough Airshow nella presentazione del nuovo modello di business e dei progressi del vettore. Ma inevitabile arriva la domanda dei giornalisti.

Il manager però preferisce glissare ed esprimere semmai un parere personale di sconcerto per una crisi incomprensibile e dai rischi generali altissimi. Ma poi torna a concentrarsi sui risultati e sulla situazione attuale del settore ricordando con un certo orgoglio come l’impostazione data sin dall’inizio ha consentito a Ita di non essere travolta dal gorgo del taglio di rotte, anche se i problemi in alcuni aeroporti europei non possono non riflettersi anche sull’operativo del vettore.



Il ruolo della politica

Però poi torna sul tema e chiarisce: “Il nostro lavoro - ha detto a LaPresse - è far andare bene l’azienda, proteggerla, darle un futuro e renderla interessante, perché ci sono pretendenti anche di grande nome; poi la politica deve fare la sua scelta. Nella privatizzazione il nostro ruolo era dare tutte le informazioni che servivano, e finiva lì”.