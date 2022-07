Ryanair: primo trimestre con un utile di 170 milioni

09:55

Conti positivi per Ryanair, che archivia in utile il primo trimestre dell’anno finanziario iniziato il 1 aprile. Come riporta il Sole 24Ore, nel periodo aprile-giugno 2022 si è ottenuto un utile netto di 170 milioni di euro rispetto a una perdita di 273 milioni di euro registrata nello stesso periodo del 2021.

Il risultato supera le previsioni degli analisti, che stimavano i guadagni del periodo in 150 milioni di euro. In una nota di commento, ha spiegato che, rispetto al periodo pre-pandemia, le prenotazioni di voli oggi vengono effettuate sempre più a ridosso della data di partenza, per cui è difficile fare previsioni sul lungo periodo.



“La ripresa dall’inverno è fragile ed è molto soggetta a qualunque flusso di notizie su Covid e Ucraina” ha affermato in un’intervista riportata da Sole 24Ore il chief financial officer Neil Sorahan.

Per l’anno in corso Ryanair prevede di far volare 165 milioni di passeggeri. A causa delle incertezze sulla seconda parte dell’anno, la compagnia sta aumentando la propria capacità oltre i livelli pre-Covid per raccogliere la forte domanda estiva, nel tentativo di conquistare nuove quote di mercato.



Gli investimenti riguardano anche la flotta. I piani prevedono l’adozione di ulteriori Boeing 737 Max prima dell’estate 2023, dopo averne già messi in azione 73 prima di quest’estate.