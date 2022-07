British Airways, piloti verso lo sciopero

19:30

I piloti di British Airways starebbero valutando un'azione di sciopero dopo che la compagnia aerea ha respinto le loro richieste per un nuovo accordo retributivo.

Come riporta TTG Media, si ritiene che i membri di British Airways apparnenenti al sindacato Balpa stiano prendendo in considerazione uno sciopero dopo l’ aumento del salario garantito al personale del check-in e agli addetti ai bagagli.

Secondo The Telegraph, i piloti di British potrebbero organizzare un'azione sindacale proprio per quest'estate. Il documento afferma che l'amministratore delegato di British Airways Sean Doyle è stato avvertito durante un incontro con i rappresentanti dei piloti che "solo azioni concrete in merito alle richieste sarebbero state prese in considerazione”.

Un portavoce di British Airways ha rinnovato l’impegno della compagnia a “continuare i colloqui con il sindacato".