Viaggi in aereo: da Omio la classifica dei più cancellati

15:48

Sono le tratte tra due dei principali hub aeroportuali d’Europa, Parigi e Zurigo, quelle più prenotate e successivamente cancellate da maggio a oggi. A riportarlo è Omio, la piattaforma di viaggio multimodale europea per confrontare e prenotare treni, autobus voli e traghetti, che ha stilato una classifica delle rotte aeree più prenotate dagli italiani e che hanno subito il maggior numero di cancellazioni.

Sono stati analizzati i dati relativi al numero di prenotazioni dei voli a medio raggio (meno di 3 ore) effettuati dal 1° maggio 2022 ad oggi, con un periodo di viaggio compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre 2022. Successivamente sono stati presi in considerazione i dati relativi alle cancellazioni per gli stessi voli. Al primo posto c’è la Milano-Parigi, seguita dai collegamenti che partono da Torino e Roma sempre alla volta della capitale francese.



Al quarto posto la Milano-Zurigo, seguita dalla Venezia-Parigi e dalla Milano-Lione. In base all’analisi di Omio, le tratte Milano-Parigi e Roma-Parigi rientrano tra le 10 più cancellate in Europa; tornando alla classifica italian delle tratte più cancellate ci sono anche gli aeroporti di arrivo per chi ha deciso di trascorrere le proprie vacanze al mare in Italia, come Napoli, Bari e Brindisi e gli snodi siciliani di Catania e Palermo.



La soluzione? Scegliere il treno

“Se la vostra destinazione rientra in classifica o se state per prenotare un viaggio - sottolinea Omio - siete ancora in tempo per preferire il treno. Non solo eviterete incertezze pre-partenza e caos aeroportuale, ma farete una scelta responsabile e green, risparmierete e non avrete limiti di bagalio”.