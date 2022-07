Spirit Airlines, stop alla possibile fusione con Frontier Airlines

15:55

Spirit Airlines ha ufficialmente messo fine al possibile accordo di fusione con Frontier Airlines lasciandosi aperta la possibilità di chiudere il deal con JetBlue Airways.

Gli azionisti di Spirit hanno infatti rifiutato l'offerta di Frontier, un tira e molla iniziato già a febbraio e che, nelle settimane successive, aveva visto inserirsi tra i pretendenti anche JetBlue con una proposta di un miliardo di dollari più alta rispetto a quella del concorrente.



A oggi, come riporta travelpulse.com, sia i vertici di Spirit sia quelli di Frontier si dichiarano dispiaciuti del fallimento dell'operazione finanziaria, ma il cda di Spirit non nega che porterà avanti le trattative con JetBlue. Qualora la fusione tra le due aziende andasse a buon fine, l'alleanza Spirit-JetBlue andrebbe a dar vita a una compagnia aerea statunitense che per dimensione si collocherebbe quinta dietro American, Delta, United e Southwest.

Gaia Guarino