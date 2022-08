Di Palma, Enac: “L’era delle low cost è finita”

12:12

“L’era delle low cost è finita”. Senza giri di parole il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, in un’intervista al Corriere della Sera sentenzia la fine del modello di business che ha rivoluzionato l’aviazione degli ultimi decenni, alla luce di quanto sta accadendo negli scali europei e italiani nel cuore della stagione estiva.

Il caos voli sta mettendo in difficoltà le low fare e ha acceso il dibattito sulla longevità del loro business model. “Sono operatori aerei - spiega Di Palma al quotidiano - che hanno saputo meglio degli altri confrontarsi con le regole fatte 30 anni fa. Ma oggi questo sistema deve fare i conti con un mondo diverso”.



Un mondo diverso

Un mondo in cui si ritrovano a dover far fronte a una pioggia di richieste di risarcimento e in cui le major – una su tutte Ita Airways - iniziano a intraprendere battaglie legali per fare luce una volta per tutte sul sistema degli incentivi. Una mossa che il presidente Enac sostiene. “Le linee guida sugli incentivi alle compagnie - dice - devono essere riscritte e devono permettere a chiunque di verificare e concorrere”.