Air France: nuovo volo giornaliero Parigi-New York Newark

08:47

Air France continua ad aumentare la sua capacità sulla rotta Parigi-New York. Dal 12 dicembre la compagnia opererà un servizio giornaliero non-stop tutto l'anno tra il suo hub all'aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle e New York-Newark Liberty, il secondo aeroporto internazionale per importanza a servire l'area metropolitana di New York, situato a circa 18 miglia da Manhattan.

I voli saranno operati da Boeing 777-200 con una capacità di 280 posti e dotati di connessione Wi-Fi.

Il volo partirà da Parigi-Charles de Gaulle alle 12,30, con arrivo alle 15.

Da New York Newark Liberty decollerà alle 17,05, arrivo a Parigi alle 6,05 del giorno successivo.

Questo volo giornaliero segna il ritorno di Air France a Newark, una destinazione storica servita dalla compagnia aerea con voli non-stop fino al 2012.



Si aggiunge al servizio ‘navetta’ introdotto tra l'aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle e l'aeroporto di New York-John F. Kennedy con sei voli giornalieri operati da Air France e 2 dal partner dell' alleanza Skyteam Delta Air Lines.