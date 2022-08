Rfi lancia il bando da 311 milioni per la nuova linea Ferrandina-Matera

09:58

Al via la gara da 311 milioni di euro per la nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera. Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) ha pubblicato il bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, per la realizzazione della tratta che collegherà il capoluogo della Basilicata alla rete ferroviaria nazionale attraverso una linea elettrificata di 20 chilometri a binario unico.

Il lancio della gara segue l’approvazione del progetto definitivo da parte della Commissaria Straordinario di Governo.



L’attivazione della tratta è prevista entro il 2026 e rientra nelle opere finanziate dal Pnrr.



La stazione di Matera La Martella sarà così servita sia da un collegamento diretto con la stazione di Ferrandina, sia da un collegamento verso Nord attraverso la nuova bretella di collegamento con la linea Battipaglia - Potenza – Metaponto.



Il progetto consentirà inoltre di istituire collegamenti ferroviari di lunga percorrenza tra Matera e il sistema di Alta velocità.



“La pubblicazione del bando di gara rappresenta un importantissimo e decisivo passo avanti per la realizzazione della nuova linea Ferrandina - Matera La Martella – commenta in una nota Vera Fiorani, amministratore delegato di Rfi e Commissaria Straordinario di Governo per l’opera -. Un’opera attesa da decenni che finalmente potrà essere realizzata e consentirà di collegare la provincia di Matera alla linea ferrovia nazionale. Per la fine dell’anno individueremo l’appaltatore che dovrà realizzare la nuova linea, per attivare il collegamento entro il 2026, in linea con i tempi del Pnrr. Un risultato che è stato possibile raggiungere grazie al lavoro congiunto tra Regione, Comune e la squadra di Rfi”.