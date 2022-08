L’appello di Emirates: gli A380 sono importanti, ne servirebbero altri

15:31

Il tormentone relativo all’A380 non sembra avere fine, tra chi lo ha considerato come l’aereo più inutile (e soprattutto costoso), chi lo ha riesumato e chi ne ha fatto il proprio cavallo di battaglia. E proprio da quest’ultimo, ovvero Emirates, attraverso il suo presidente Tim Clark, arriva un appello: si ritorni alla sua produzione.

Airbus ha infatti sospeso la costruzione del maxi jumbo per assenza della domanda, ma ora il suo principale cliente (118 gli aerei in flotta di questo modello) torna alla carica, ipotizzando la possibilità che si possa fare un passo indietro.



L’assunto di Clark è che nel futuro ci sarà sempre più bisogno di aerei in grado di ospitare fino a 500 passeggeri, spiegando a supporto che nelle rote dove è utilizzato difficilmente si trovano posti liberi e la domanda resta altissima.