Sas verso nuovi tagli anche in settembre e ottobre: cancellati 1.700 voli

09:01

Andrà avanti anche nel mese di settembre e ottobre il periodo difficile di Sas, che si è vista costretta a prolungare la cancellazione dei voli (1.700 in totale) anche all’inizio dell’autunno. Il tutto dopo che nel periodo estivo il taglio all’operativo è stato già pari a 7mila voli.

La revisione al ribasso dello schedule, si legge su Simpleflying, è stata causata anche in questo caso dalla carenza di personale e impatterà sia sui voli domestici sia su quelli internazionali. Un duro colpo per i conti della compagnia, alle prese con il piano di ristrutturazione dopo la richiesta della protezione fallimentare del Chapter 11.



"Non vediamo una riduzione della domanda, al contrario – ha fatto sapere la compagnia -. Ma lo sciopero avrà un impatto sul nostro personale nei prossimi mesi in quanto vi è un arretrato di ferie. Ma ci sono anche consegne di aeromobili in ritardo a SAS Link, che influisce sulla sua capacità".