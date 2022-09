Trenord, tornano a circolare nel passante ferroviario di Milano le linee S2 e S6

19:30

Riprendono a circolare nel passante ferroviario di Milano i treni delle linee suburbane Trenord S2 Mariano Comense-Milano Rogoredo e S6 Novara-Milano-Pioltello.

Nello specifico, da sabato 24 settembre sarà regolare il servizio della linea S6 tra Novara e Pioltello, che da luglio ha circolato solo fra Novara e Milano Porta Garibaldi Superficie; da lunedì 26 la linea S2, che da Mariano Comense è stata limitata a Milano Bovisa, tornerà a raggiungere Milano Rogoredo.



Dalle 20 di sabato 24 settembre e per l’intera giornata di domenica 25, per consentire lavori di manutenzione programmata all'infrastruttura da parte di Rfi, sulla linea S5 Varese-Milano-Treviglio un treno ogni ora per direzione circolerà solo fra Varese e Milano Porta Garibaldi; un treno all'ora effettuerà invece il regolare percorso.