L'avviso arriva dalla Spagna, ma riguarda anche le misure richieste dall'Europa, ovvero quella direttiva 'Fit for 55' che mira a ridurre le emissioni di Co2 nel settore dei trasporti. A lanciare l'allarme sono le cifre di Deloitte, che afferma senza mezzi termini che in questo momento questi provvedimenti, insieme alle politiche fiscali di Madrid, porterebbero alla perdita di 11 milioni di turisti internazionali, mettendo a rischio l'1,6% del Pil.

I dati, come riporta preferente.com, sono contenuti in un report che analizza le conseguezne della direttiva europea insieme all'eventuale introduzione di una tassa sui biglietti (una proposta allo studio del Governo spagnolo). Commentando i dati durante un evento, Iberia ha affermato che "queste misure comporteranno la possibilità di viaggiare solo per l'élite"



L'impatto delle misure

Tra i provvedimenti che, secondo Deloitte, avranno più impatto sul traffico aereo ci sono l'imposizione del 5% di carburante sostenibile, che sarebbe tra 3 e 6 volte più costoso rispetto a quello tradizionale, già al record storico di prezzo.



Ma anche la limitazione dei diritti di emissione di Co2, con conseguente aumento dei prezzi, porterebbe a un rincaro generalizzato dei costi. E ancora, la tassazione sull'energia.



Tutti i provvedimenti che porterebbero a un incremento ulteriore dei costi dei biglietti.