Moby Tirrenia: passaggio gratis per le agenzie che si recano a TTG Travel Experience

10:55

Moby, Tirrenia e Toremar saranno tra le protagoniste della prossima edizione di TTG Travel Experience di Rimini (12-14 ottobre), ma la loro ‘partecipazione’ inizierà ancora prima dell’evento. Le compagnie di navigazione del gruppo, infatti, hanno deciso di offrire il passaggio gratuito in nave alle agenzie di viaggi di Sardegna, Sicilia e Isola d’Elba con cabina esclusiva, cena, prima colazione e passaggio auto.

Nel corso della fiera inoltre verranno illustrate le novità in programma per la prossima stagione estiva a partire dall’ingresso in flotta di due nuove navi “i due traghetti più grandi e green del mondo – commenta la compagnia -, che rivoluzioneranno il concetto stesso di viaggio sul mare in Italia”.