Inaugurato a Fiumicino il primo 'vertiporto' per gli aerotaxi

17:20

Fiumicino entra nell'era degli aerotaxi elettrici. È stato infatti inaugurato sullo scalo capitolino il primo vertiporto italiano.

Inoltre, come riporta una nota, è anche stato effettuato con successo il volo di prova di un eVTOL equipaggiato. Si tratta del primo test di questo tipo nello spazio aereo della Penisola.



"Il pilota collaudatore di Volocopter - si legge nella nota -, a bordo dell'elicottero elettrico Volocopter 2X, ha volato a 40 km/h per 5 minuti a 40 metri di altezza, performando una traiettoria di volo “a 8 davanti agli spettatori, dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie da parte delle autorità italiane competenti".



Marco Troncone, ceo di Aeroporti di Roma, ha commentato: "L'evento di oggi rappresenta una pietra miliare nel nostro percorso finalizzato a essere ‘pionieri’ nella sperimentazione e nell'implementazione della mobilità aerea avanzata in Italia. E ha aggiunto: "L'apertura del primo vertiporto in Italia e il volo del primo eVTOL equipaggiato rappresentano un passo significativo verso l'attivazione delle prime rotte Aam tra l'aeroporto di Fiumicino e il centro di Roma entro la fine del 2024, in vista del Giubileo, nell’ottica di offrire il nostro contributo alla nostra città e alle istituzioni nell'accogliere i flussi turistici internazionali con un servizio innovativo e all'avanguardia".